Scintille in studio durante la puntata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, di “Otto e Mezzo”. C’è stato infatti un acceso dibattito tra Lilli Gruber e Marco Travaglio sull’Ucraina. Ecco che cosa è successo.

Otto e Mezzo: scintille sulla questione Ucraina

Ieri sera, martedì 9 dicembre 2025, su La7 è andata in onda una nuova puntata di “Otto e Mezzo” dove, dopo la visita del leader ucraino, Volodymyr Zelensky, a Palazzo Chigi, con il Governo che ha ribadito il pieno sostegno a Kiev, in studio si è proprio parlato della situazione in Ucraina, anche dopo le parole di Donald Trump.

Ecco che, tra Lilli Gruber e Marco Travaglio, c’è stata un’accesa discussione. Ecco cosa è successo.

Otto e Mezzo, acceso botta e risposta tra Travaglio e la Gruber sull’Ucraina: “Non è vero”

Durante la puntata di ieri sera di “Otto e Mezzo”, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha collegato la posizione sempre più defilata dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sulla guerra in Ucraina alla linea storica degli Usa: “Trump dice in maniera sgarbata quello che hanno detto, e soprattutto fatto, i suoi predecessori da 30 anni, quindi se c’è stato un salto della storia, c’è stato 30 anni fa, e noi non ce ne siamo accorti perché prima usavamo la vaselina. Ci hanno trascinato nello scontro con la Russia.” A questo punto la giornalista Lilli Gruber è subito intervenuta: “questo però non è vero.” E Travaglio: “Lilli però ogni volta io ti dico quello che penso io e tu mi dice che non sei d’accordo, va benissimo, ci mancherebbe.” La giornalista però ribatte: “no, non è che non sono d’accordo, è che non è vero.“