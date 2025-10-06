Ottobre 2025: dieci festival da non perdere

Ottobre è un mese particolarmente pingue per quanto riguarda i festival che abbiano come protagonista la musica elettronica, grazie in particolare all’onda lunga dei closing party di Ibiza, l’Amsterdam Dance Event e Halloween. Questo mese il nostro itinerario parte dalla Spagna e si conclude in Messico, passando attraverso Brasile, Germania, Cile, Stati Uniti e Paesi Bassi: un’offerta come sempre globale ed in grado di soddisfare ogni palato musicale.
TIME WARP
10-11 ottobre 2025
Madrid, Spagna
headliners: Charlotte de Witte, Jamie Jones, Richie Hawtin
timewarpspain.com
TOMORROWLAND BRASIL
San Paolo, Brasile
10-12 ottobre 2025
headliners: ANNA, David Guetta, Reinier Zonneveld
brasil.tomorrowland.com
BLACKLIST
Oberhausen, Germania
11 ottobre 2025
headliners: Flowidus, Holy Goof, Koven
blacklist-festival.com
CREAMFIELDS
Santiago, Cile
11-12 ottobre 2025
headliners: Deadmau5, Miss Monique Timmy Trumpet
www.puntoticket.com/creamfields-2025
UNITY
Las Vegas, Stati Uniti
17-18 ottobre 2025
headliners: Sara Landry, Subtronics
unityxsphere.com
AMSTERDAM MUSIC FESTIVAL
Amsterdam, Paesi Bassi
25 ottobre 2025
headliners: Armin van Buuren, John Summit, Oliver Heldens,
amf-festival.com
HULAWEEN
Live Oak, Stati Uniti
30 ottobre-2 novembre
headliners: Gorgon City, ILLENNIUM, Zeds Dead
hulaween.com
CIRCOLOCO
New York, Stati Uniti
31 ottobre-1° novembre
headliners: &ME, Bedouin, Seth Troxler
circolocoibiza.com/worldwide
ESCAPE HALLOWEEN
San Bernardino, Stati Uniti
31 ottobre-1° novembre
headliners: Alesso, Deorro, Vintage Culture
escapehalloween.com
ZAMNA
Città del Messico, Messico
31 ottobre-1° novembre
headliners: Kevin de Vries, Maz, Soloiist
https://zamnafestival.com
foto d’apertura: Tomorrowland Brasil