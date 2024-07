La morte dell'anziano è il secondo caso di decesso per virus West Nile in Italia dall'inizio dell'anno

Un anziano di 86 anni, positivo al virus West Nile, è morto nella giornata di oggi nell’ospedale di Schiavonia (Padova).

La morte dell’anziano

L’uomo, residente a Candiana (Padova), era stato ricoverato già nella giornata di ieri nel reparto di rianimazione di Schiavonia per via dell’aggravarsi delle sue condizioni. L’anziano è poi deceduto a causa di complicanze da meningoencefalite.

La morte dell’86enne rappresenta il secondo caso in Italia dall’inizio dell’anno di morte dovuta al virus West Nile. La provincia di Padova è quella più colpita in Veneto e, all’interno della regione, sembra ci siano altri tre pazienti ricoverati.

La trasmissione del virus West Nile

Il virus West Nile è trasmesso soprattutto da uccelli selvatici e zanzare le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Il virus non si diffonde da persona a persona. Le persone più colpite sono gli anziani o persone con deficit immunitari.

La prevenzione

Per evitare di essere punti è necessario osservare alcune semplici precauzioni come: utilizzare repellenti cutanei per proteggersi dalle punture di zanzare, abbassare/chiudere le zanzariere e indossare indumenti a maniche lunghe quando si sta all’aperto a lungo, ed evitare il ristagno dell’acqua in vasi e fioriere.