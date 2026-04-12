Padre ucciso a Massa: dettagli sull'aggressione in piazza Felice Palma

La notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile un controllo per interrompere il lancio di bottiglie è degenerato: un 47enne è morto dopo essere stato aggredito davanti al figlio di 11 anni

La notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Massa si è trasformata in tragedia. Un uomo di 47 anni, identificato come Giacomo Bongiorni, è stato vittima di un’aggressione in piazza Felice Palma che si è conclusa con il suo decesso. Con lui c’era il figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena e successivamente è stato ricoverato per lo shock.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le verifiche per ricostruire la dinamica.

Le informazioni raccolte finora descrivono una serata trascorsa in centro e conclusa con una fermata in un locale ancora aperto: il locale sarebbe di proprietà del cognato della vittima. Poco distante si trovava un gruppo di giovani che, secondo i testimoni, stava lanciando bottiglie.

L’intenzione di chiarire la situazione ha portato allo scontro che ha avuto esiti drammatici.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di quattro o cinque persone, probabilmente tra i 16 e i 18 anni, avrebbe iniziato a lanciare bottiglie vicino al locale. Bongiorni avrebbe invitato i ragazzi a fermarsi, scatenando una discussione che è rapidamente degenerata in violenza fisica. Nel corso della colluttazione l’uomo è caduto a terra e ha battuto la testa; l’impatto ha causato un arresto cardiaco. I soccorritori del 118 hanno praticato lunghe manovre di rianimazione, ma alla fine hanno dovuto constatarne il decesso.

Il ruolo del gruppo e le prime ipotesi

Fonti investigative riferiscono che gli aggressori si sono allontanati dal luogo dopo aver capito la gravità della situazione. Si parla di una baby gang per indicare la giovane età dei presunti responsabili; tuttavia i dettagli su età e identità sono parte delle indagini in corso. Alcune indiscrezioni riferiscono anche che, dopo la caduta, Bongiorni sarebbe stato colpito ulteriormente con calci, mentre il cognato che era intervenuto per difenderlo avrebbe riportato ferite e si sarebbe recato in ospedale.

Le conseguenze immediate

I sanitari intervenuti, oltre all’automedica di Massa, hanno operato sul posto ma non hanno potuto salvare la vittima. Il figlio di 11 anni è stato accompagnato in ospedale ed è ricoverato in pediatria per lo stato di choc. I carabinieri hanno acquisito le prime testimonianze e stanno visionando eventuali filmati e immagini della zona per identificare i responsabili. Gli inquirenti dovranno ricostruire i momenti precedenti allo scontro e stabilire eventuali responsabilità penali.

Interventi e notifiche

La presenza di diverse pattuglie e l’attività dei militari si sono concentrate sulla raccolta di testimonianze e sulla ricerca di testimoni oculari o video che possano chiarire la sequenza degli eventi. L’attenzione degli investigatori è rivolta anche al contesto: capire se si sia trattato di un episodio isolato o di un gesto collegato ad altri episodi di violenza giovanile registrati in centro città.

Contesto cittadino e reazioni

Non è la prima volta che nella zona centrale di Massa si verificano tensioni notturne: a pochi giorni dall’accaduto era stato segnalato un episodio con lancio di bottiglie e ferimenti in un’altra area del centro. L’episodio su cui si concentrano ora le indagini ha suscitato reazioni di sgomento nella comunità locale, con appelli a garantire sicurezza nelle ore serali e a monitorare la presenza di gruppi di giovani nelle piazze. Le autorità locali e le forze dell’ordine dovranno valutare misure di prevenzione e controllo più incisive.

Prospettive per le indagini

Le verifiche dei carabinieri mirano a identificare i partecipanti all’aggressione e a ricostruire l’esatta dinamica. L’uso di testimonianze, riprese video e verifiche sui presenti al locale sono elementi chiave per arrivare a un quadro completo. Il procedimento giungerà all’autorità giudiziaria competente non appena saranno disponibili elementi utili per attribuire responsabilità. Nel frattempo la comunità resta in attesa di risposte e di giustizia per la famiglia della vittima.

Questo tragico episodio mette in evidenza il tema della violenza giovanile nelle aree urbane e la necessità di interventi per proteggere i cittadini e prevenire simili escalation. La vicenda è ancora in fase di accertamento: le autorità continuano a lavorare per fare luce sui fatti e assicurare i responsabili alla giustizia.