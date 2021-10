Pakistani protestano contro la chiusura del confine afghano

Milano, 15 ott. (askanews) – Manifestazione in Pakistan contro la chiusura della frontiera. “I commercianti stanno perdendo miliardi di rupie”, grida un esportatore pakistano vicino al confine con l’Afghanistan. I cittadini afghani non possono tornare in patria e i commercianti pakistani non possono esportare i loro prodotti perché il confine tra i due Paesi è stato chiuso ormai da dieci giorni.