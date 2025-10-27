La bimba di due anni cade e batte la testa mentre gioca con il cuginetto: è ricoverata in gravissime condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Momenti di paura e angoscia per una famiglia della Bergamasca dopo un grave incidente domestico. Una bimba di appena due anni cade e batte la testa mentre si trova in casa dei parenti a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. La piccola, residente a Telgate, è stata soccorsa in condizioni disperate e trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Tragedia domestica a Palazzolo sull’Oglio: bimba di due anni gravissima dopo una caduta

Un tranquillo pomeriggio in famiglia si è trasformato in dramma a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Una bambina di quasi due anni, residente a Telgate con la madre e di origini marocchine, è caduta battendo violentemente la testa mentre giocava con un cuginetto. L’incidente è avvenuto sabato 25 ottobre, durante una visita ai parenti.

Subito dopo la caduta, la piccola ha iniziato a vomitare e ha perso conoscenza, facendo scattare il panico tra i familiari presenti. La mamma, disperata, l’ha portata immediatamente alla guardia medica del paese, dove la bambina sarebbe arrivata priva di respiro.

Tragedia a Palazzolo sull’Oglio: bimba di 2 anni cade e batte la testa, ricoverata in fin di vita

I sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione riuscendo a farle ripartire il cuore, poi il trasferimento d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove la piccola è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata. Nel corso del soccorso, la bambina avrebbe avuto anche un arresto cardiaco.

La famiglia, sconvolta, è in attesa di notizie dai medici. Il padre, che si trova all’estero per lavoro, è stato informato dell’accaduto.

Sull’incidente, definito al momento come un tragico evento domestico, indagano i carabinieri della compagnia di Chiari per chiarire con precisione la dinamica della caduta.