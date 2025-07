Palermo: bimba morta, sequestrato appartamento in cui viveva l'undicenne disabile

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) – La Procura di Palermo ha disposto il sequestro dell'appartamento in cui viveva la bambina disabile di 11 anni morta sabato sera all'Ospedale Buccheri La Ferla. Sequestrata anche una bottiglia contenente benzina trovata anche sui vestiti della piccola vittima. La bambina palermitana di 11 anni, che era affetta da una forma di encefalite che l’aveva resa tetraplegica, era stata accompagnata sabato sera, in gravi condizioni, dalla madre e dal suo compagno all’ospedale Buccheri La Ferla, dove è morta.

La Procura guidata da Maurizio de Lucia ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato, escludendo al momento l’ipotesi dell’omicidio. Disposta l’autopsia sul copro della bimba per accertare le cause della morte. Il corpo della 11enne, in passato sottoposta alle cure al Buccheri La Ferla per una forma di epilessia resistente ai farmaci, è stato trasferito all’istituto di Medicina Legale del Policlinico.

La bambina al suo arrivo in ospedale aveva segni sul collo e gli abiti intrisi di benzina. La madre, che altri 4 figli, tutti minorenni, e il compagno sono stati interrogati dalla polizia fino a tarda sera.