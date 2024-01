**Palermo: ragazzo morto dopo rissa in discoteca, indagati anche due minorenni**

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Ci sono anche due minorenni tra i 5 ragazzi indagati per rissa aggravata dopo la morte di Francesco Bacchi, il ragazzo di venti anni che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica nei pressi della discoteca 'Medusa' di Balestrate. La Procura dei minori, guidata da Claudia Caramanna, indaga sul ruolo svolto dai due ragazzini non ancora diciottenni che erano presenti. Ad aiutare gli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza sistemate nelle strade adiacenti al locale di via Palermo.