Palermo: ragazzo ucciso dopo rissa discoteca, tre settimane fa un altro giovane morto in locale

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – Un altro ragazzo ucciso in discoteca nel palermitano, un altro giovane morto durante una serata all'insegna del divertimento. La morte di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni che ha perso la scorsa notte la vita dopo la rissa in discoteca a Balestrate (Palermo), arriva dopo neppure tre settimane dall'omicidio di un altro ragazzo, Lino Celesia, ucciso il 21 dicembre in una discoteca al centro di Palermo. Proprio ieri il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare a carico del 17enne accusato dell'assassinio di Celesia. Il minorenne ha confessato di avere sparato a Lino Celesia il 21 dicembre scorso, all’interno della discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi. La Procura dei Minori contesta al ragazzo anche l’aggravante dei futili motivi.