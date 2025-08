Pallavolo: Aip e Assist su caso Cogliandro, 'maternità e atlete, ora non fermiamoci qui'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Abbiamo preso atto delle dichiarazioni diffuse dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e del Presidente Fabris in merito alla vicenda che ha coinvolto l’atleta Asja Cogliandro, tuttavia riteniamo necessario precisare alcuni aspetti. Accogliamo con indubbia soddisfazione l’esito positivo e la conclusione della camera di conciliazione tra la giocatrice e la società Black Angels Perugia, ma dispiace che la soluzione sia intervenuta soltanto a seguito di un evitabile clamore mediatico.

Per mesi abbiamo seguito da vicino la vicenda e supportato l’atleta, tentando più volte di favorire un confronto riservato per far sì che la situazione si risolvesse. Purtroppo, nonostante le istituzioni della pallavolo fossero informate, nessun passo è stato compiuto in tal senso". Così Aip (Associazione italiana pallavolisti) e Assist in una nota congiunta sulla vicenda legata alla pallavolista Asja Cogliandro.

"Da anni sollecitiamo la Lega Pallavolo Serie A Femminile affinché vengano intraprese azioni concrete a tutela delle atlete, in particolare sui temi della maternità e delle garanzie contrattuali. Alle parole -spesso pronunciate in occasione di interviste o dichiarazioni pubbliche- non hanno finora fatto seguito progetti specifici o interventi strutturali. Per questo registriamo con cauto ottimismo l’affermazione del Presidente Fabris, rilasciata a Sky TG24 e Italia Oggi, in cui si prospetta un passaggio al professionismo. Un’affermazione importante che, ci auguriamo, possa finalmente tradursi in atti concreti e in un impegno a sedersi subito al tavolo per costruire quel contratto collettivo di cui il movimento ha urgente bisogno. Continueremo a lavorare perché episodi come quello di Asja diventino un vero punto di svolta. Non possiamo accettare che tutto rimanga com’è: è il momento di passare dalle parole ai fatti", concludono Aip e Assist.