Home > Video > Paola Caruso: "È successa una disgrazia a mio figlio" Paola Caruso: "È successa una disgrazia a mio figlio"

Paola Caruso ritorna sui social dopo un mese di assenza per spiegare: "È successa una disgrazia a mio figlio, ancora non me la sento di parlarne, ma si tratta di cose gravissime."