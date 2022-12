Home > Video > Papa Francesco: "Pregate per Benedetto XVI" Papa Francesco: "Pregate per Benedetto XVI"

Durante l'Udienza Generale 28 dicembre, Papa Francesco a esortato i fedeli a pregare per Benedetto XVI: "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine."