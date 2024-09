Manuel Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi 2024. L’ex concorrente del Grande Fratello ha sognato questo momento per anni e tutti si sono complimentati con lui. Come ha reagito Lulù Selassié?

Paralimpiadi, Manuel Bortuzzo vince: la reazione di Lulù Selassié

Dopo anni di duro allenamento, Manuel Bortuzzo è riuscito a coronare il sogno di partecipare alle Paralimpiadi 2024. Nella gara dei 100 metri rana ha conquistato il bronzo. “Questa medaglia per me è come un Oro, era già tanto per me essere qua“, ha ammesso dopo la vittoria. Con tanta, tantissima fatica, il nuotatore è tornato in vasca dopo un terribile incidente che l’ha ridotto sulla sedia a rotelle. Tutti si sono complimentati con lui, tranne l’ex fidanzata Lulù Selassié.

Lulù Selassié: silenzio di tomba per la vittoria di Manuel

Il post che Manuel Bortuzzo ha condiviso su Instagram per festeggiare la vittoria alle Paralimpiadi è stato preso d’assalto da amici e fan. Il silenzio tombale di Lulù Selassié è stato notato da tutti. Forse era anche immaginabile, visto che i due si sono lasciati definitivamente e in malo modo solo qualche mese fa.

Tutti festeggiano Manuel Bortuzzo

Mentre Lulù ha preferito non commentare la vittoria di Manuel, gli altri Vip con cui entrambi hanno condiviso l’avventura al Grande Fratello gli hanno riservato parole colme d’affetto. “Bronzone fenomeno. Nostro orgoglio”, ha scritto l’amico fraterno Aldo Montano. Gianmaria Antinolfi, invece, ha esclamato: “Quanto te la sei meritata!“. Messaggi di congratulazioni sono arrivati anche da Jo Squillo, Alex Belli, Alessandro Basciano e Manila Nazzaro.