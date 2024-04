Le sorelle Selassié sono state accusate di stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. Mentre il nuotatore tace, una persona a lui vicino querela le sorelle e si offre come testimone in un eventuale processo.

Sorelle Selassié accusate di stalking a Manuel Bortuzzo

Le sorelle Lulù, Jessica e Clarissa Selassié sono state querelate da Alessandro Rosica, noto come Investigatore social, con l’accusa di minacce. Il motivo? L’esperto di gossip ha svelato che Manuel Bortuzzo è stanco di essere vittima di stalking da parte delle tre finte principesse e potrebbe trascinarle in tribunale.

Le accuse di Alessandro Rosica

A riprova della sua tesi, Rosica ha condiviso una foto che ritrae le sorelle Selassié in Portogallo, dove Manuel è impegnato con una gara. Stando a quanto sostiene Investigatore social, Bortuzzo non sapeva del loro arrivo e se l’è ritrovate nuovamente in mezzo ai piedi. Secondo Alessandro, Lulù non si è ancora rassegnata alla fine della storia con il nuotatore e non fa altro che stalkerizzarlo con l’appoggio delle sorelle. Dopo queste sue dichiarazioni, le tre principesse lo hanno minacciato e insultato. Rosica ha dichiarato:

“Ho già incaricato il mio legale a procedere legalmente contro le sorelle Selassié dopo le minacce e offese ricevute ieri e dove hanno provato ad intimidire una mia collega. Ho solo raccontato i fatti di testimoni oculari. Inoltre sarò testimone contro la querela per stalking che sta per partire da Manuel e dove i conosco i dettagli da qualche mese”.

La replica delle sorelle Selassié

Le sorelle Selassié non hanno incassato in silenzio: