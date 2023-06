Le sorelle Selassié, diventate popolari grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, non sono vere principesse. A stabilire la loro non appartenenza ad una stirpe reale è stato il tribunale svizzero.

Le Selassié non sono principesse

Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié non sono vere principesse. Le sorelle, diventate popolari grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, non appartengono a nessuna famiglia reale d’Etiopia. A stabilirlo è stato il tribunale svizzero, che ha condannato il padre Giulio Bissiri a 6 anni di carcere e alla restituzione di ben 13 milioni di euro.

Il padre delle Selassié è un truffatore

Stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, la Corte di Appello e di revisione penale del Canton Ticino ha condannato il padre delle Selassié a scontare 6 anni di carcere per “truffa per mestiere, falsità in documenti, ripetuta”. Inoltre, l’uomo dovrà restituire 13 milioni di euro alle persone che ha ingannato, ovvero l’imprenditore Silvio Tarchini, il procuratore Battista Ponti e il direttore di banca.

Il padre delle Selassié sconterà la pena nel carcere di Lugano, in Svizzera. Considerando che il tribunale ha stabilito che Giulio Bissiri non appartiene all’ex famiglia imperiale, possiamo affermare che Jessica, Lucrezia e Clarissa non sono principesse. Per il momento, le ex Vippone non hanno commentato la faccenda.