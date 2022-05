Sorelle Selassié, nuove rivelazioni su Barù. Jessica non ha alcun dubbio: "C'è attrazione reciproca".

Le sorelle Selassié sono tornate a parlare di Barù Gaetani. Strano ma vero, Jessica ha sottolineato che lei e il nobile toscano si sentono spesso e che c’è un’attrazione reciproca. Il nipote di Costantino della Gherardesca, però, continua a ribadire che si tratta solo di amicizia.

Nel corso di una diretta social con Whoopsee, le sorelle Selassié sono tornate a parlare di Barù Gaetani. Jessica ha ammesso di sentire ancora oggi l’ex compagno d’avventura del GF Vip e di avere con lui un rapporto particolare. La vincitrice del reality più spiato d’Italia ha dichiarato:

“Intanto ci tengo a precisare che c’è attrazione fisica da entrambe le parti. Ci sentiamo regolamente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando possibile. L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa”.