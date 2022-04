Jessica Selassié sul rapporto con Barù: la principessa etiope vuota il sacco. Cosa c'è tra lei e il nobile toscano?

Jessica Selassié, ospite di Casa Chi, è tornata a parlare del suo rapporto con Barù Gaetani. La principessa etiope ha smentito alcune voci circolate nelle ultime ore e ha sottolineato che sente “molto spesso” il nobile toscano. Nonostante tutto, hanno deciso di mantenere il loro rapporto privato.

Jessica Selssié su Barù: le parole

Il GF Vip è orimai finito da settimane, ma Jessica Selassié deve ancora riprendersi del tutto dall’esperienza in tv. Ospite di Casa Chi, ha ammesso di essere ancora molto confusa, motivo che l’ha spinta a trascorrere del tempo in famiglia. In tutto ciò, però, ha avuto modo di sentire Barù Gaetani, suo chiodo fisso nella Casa più spiata d’Italia. Jessica ci ha tenuto a smentire alcune voci che la vedono accantonata dal nobile per un invito di Davide Silvestri:

“Se Barù si è un po’ tirato indietro? Ok, in teoria voglio smentire questa cosa. Si tratta di una fake news. Io non ho fatto alcun invito a Barù. Si, è vero che ci sentiamo, ma nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo”.

Il rapporto tra Jessica e Barù

Jessica e Barù si sentono “molto spesso“, ma non si sono ancora visti. Nessuno dei due ha invitato l’altro a trascorrere una serata insieme, pertanto non ci sono stati rifiuti. Ad oggi, qual è il loro rapporto? La Selassié ha dichiarato:

“Appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia. Ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo. (…) Ha detto che tutto è finito? Sono certa che non ha detto questo. Si sono un po’ travisate le parole. Ti assicuro che non è così”.

La Selassié, come ha fatto anche al GF Vip, continua ad avere una visione tutta sua del rapporto con Barù. Mentre il nobile fa delle dichiarazioni abbastanza chiare, lei continua a vedere uno spiraglio.

I Jerù possono stare tranquilli: Barù è single

In conclusione, la principessa etiope ha voluto fare un’altra precisazione. Barù è single e non c’è nessuna nuova fiamma, come sosteneva qualcuno. Jessica ha ammesso:

“I Jerù sono molto affiatati e guardano tutto, ma devono stare tranquilli. Quella era una sua amica e non era una cena galante. Certo che ci tiene a me e a non farmi restare male, ovvio. A prescindere da tutto, noi ci vogliamo bene. Lui non vuole che io ci rimanga male. Se io sono triste, lo è anche lui”.

Prima di congedarsi da Casa Chi, la Selassié ci ha tenuto a sottolineare:

“Vogliamo tenere privato il nostro rapporto. Noi ci sentiamo molto spesso. Per il momento non c’è molto da dire a raccontare. Quando ci sarà, a modo nostro ve lo faremo sapere. Ovviamente io non rinuncio a niente. Noi siamo liberi di uscire con chi vogliamo, ma se non dovesse essere rimaniamo comunque buoni amici”.

Insomma, come aveva detto anche a Verissimo: se son rose fioriranno.