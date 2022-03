Jessica Selassié, dopo la vittoria al GF Vip: la principessa etiope è emozionata come non mai, ma si aspetta grandi cose.

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del GF Vip. La principessa etiope è riuscita a battere al televoto finale Davide Silvestri. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, la ragazza, ancora emozionata, ha parlato un po’ di sé ai microfoni del Tg5, poi è tornata sui social.

Dopo sei mesi di reclusione al GF Vip, Jessica Selassié è tornata alla vita reale con la vittoria in tasca. Rispetto alle sorelle Clarissa e Lulù, ha dimostrato di essere una ragazza educata, rispettosa degli altri e meno sopra le righe. Forse, è proprio per questo che i telespettatori l’hanno premiata. Al televoto finale con Davide Silvestri, Jessica ha vinto la sesta edizione del reality più spiato d’Italia, portando a casa 50 mila euro.

Con questi soldi, come lei stessa ha dichiarato, potrà aiutare la famiglia, soprattutto il papà, in carcere da mesi. Dopo l’elezione, la Selassié ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni del Tg5.

Jessica, ancora frastornata per la vittoria, ha dichiarato:

“Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi. Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle. (…) Se mi sono innamorata (di Barù, ndr)? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata”.