Clarissa Selassié spara a zero sui concorrenti del GF Vip che puzzano e non si lavano.

Clarissa Selassié ha sparato a zero su alcuni concorrenti del GF Vip, che, a detta sua, non sanno cosa sia l’igiene personale. Ad aver fatto infuriare la principessa etiope è stata Delia Duran, che si è scagliata contro la sorella Jessica.

Clarissa Selassié vs i concorrenti del GF Vip sporchi

Tramite i suoi profili social, Clarissa Selassié si è scagliata contro alcuni concorrenti del GF Vip. Ad averla fatta arrabbiare come non mai è stata Delia Duran, che ha commentato con parole poco carine la scarsa igiene della sorella Jessica. Parlando con Nathaly Caldonazzo, la moglie di Alex Belli ha tuonato:

“Tra me e lei non c’è feeling. Io per lei sono un ostacolo e un peso, forse una minaccia. Non posso scherzare, ballare o ridere con Barù. Poi a quella puzzano le ascelle, Madonna mia. Tu hai sentito Nat? A Jessica puzzano proprio le ascelle!”.

Davanti a queste parole, Clarissa ha perso la pazienza e ha sottolineato che, al GF Vip, le ascelle di sua sorella sono il male minore. A suo dire, ci sono concorrenti che non sanno cosa sia l’igiene personale. La giovane Selassié ha tuonato:

“Se ho sentito quello che ha detto Delia su mia sorella? Sì certo, però mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Ragazzi sapete quante gente puzza in quella casa?! Quindi non mi importa nulla se Delia dice che a Jessica le puzzano le ascelle. Meglio le ascelle che l’alito come altri”.

Clarissa spara a zero contro i Vipponi

Lo sfogo di Clarissa, neanche a dirlo, non è finito qui. La principessa etiope è entrata nel dettaglio, svelando le problematiche importanti della Casa del GF Vip. Ha dichiarato:

“Certi se lavavano 3 volte al giorno i denti e poi comunque l’alito puzzava de brutto. Ci sono persone a cui puzza l’alito di aglio e cipolla e anche di Parmigiano scaduto. Quindi? Sti cavoli di quello che ha detto Delia, perché a me non frega un cavolo. Sono io che tutti i giorni mando prodotti estetici alle mie sorelle, olio, creme, shampoo, borotalco, lucida labbra, burro di cacao, balsamo, maschere, quindi lo sapete voi? Lo so io e il mio team che lavora con me”.

Clarissa è infuriata come non mai, ma ha preferito non fare i nomi della “gente che puzza”.

Al GF Vip non sanno cosa sia l’igiene personale

La principessa etiope ha concluso:

“Almeno l’odore delle ascelle si leva, ma l’alito che puzza e resta anche se ti lavi i denti no. Ho visto di tutto là dentro fidatevi se ve lo dico adesso. C’era gente con i capelli super sporchi, con l’olio che usciva dalla testa. C’è gente che va in giro in quella casa con i piedi lerci, neri, con la muffa. La muffa proprio! Ok?”.

Chi saranno i concorrenti del GF Vip con l’alito puzzolente, i capelli unti e i piedi con la muffa? Al momento non è dato saperlo.