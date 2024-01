Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono una coppia: l'indizio non sfugge

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono una coppia: l'indizio non sfugge

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono una coppia: i fan notano un dettaglio che non lascia spazio a dubbi.

I fan non hanno alcun dubbio: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono una coppia. A distanza di qualche tempo, sembra che i due siano tornati insieme. La prova? Un bracciale identico con un dettaglio inequivocabile.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono una coppia?

Da tempo, ormai, i fan parlano di un presunto riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Fino ad oggi, però, non c’erano indizi che potevano confermare il chiacchiericcio. Nelle ultime ore, l’ex gieffina si è concessa una diretta social con i seguaci e tutti hanno notato un bracciale che non lascia spazio a dubbi.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié insieme: l’indizio

Durante una diretta su TikTok, Lulù Selassié si è truccata con i fan. E’ proprio in questo momento che i follower, anche quelli meno attenti, hanno notato il suo bracciale con la scritta “Manu“. Non solo. Sembra che anche Manuel Bortuzzo abbia lo stesso bracciale con su scritto “Lulù“.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non si sono mai lasciati

E’ bene sottolineare che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non hanno ancora confermato di essere tornati insieme. L’unico indizio è il braccialetto, anche se qualcuno sostiene che i due non si siano mai lasciati. Pare che siano una coppia fin dai tempi del GF. Sui social si legge: “Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenza“, oppure “Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci“.