Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non si sono mai lasciati? Questa indiscrezione sta facendo il giro del web, facendo letteralmente impazzire i fan della coppia.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno ancora insieme, l’indiscrezione: “Ecco le prove”

Un’indiscrezione sta facendo impazzire il web e riguarda Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La loro storia d’amore è nata al Grande Fratello Vip 6 e ha appassionato migliaia di persone, fino a quando, nel maggio 2022, i due hanno deciso di lasciarsi. Ora a distanza di un anno si torna a parlare di questa coppia. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimarri, i due non si sarebbero mai lasciati realmente e avrebbero continuato a vedersi di nascosto.

Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social su Instagram, ha postato questa clamorosa indiscrezione, affermando che i due non si sono mai lasciati. “Non possiamo fare più finta di niente. Abbiamo lavorato per mesi a questo superscoop. Avendo le prove, possiamo finalmente rivelarlo con certezza: Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…” ha scritto su Instagram. Non si sa chi sia quest’uomo, ma potrebbero emergere altri dettagli. L’indiscrezione è stata confermata dal collega Giuseppe Scuccimarri, che ha risposto ad alcune domande dei followers confermando che i due non si sono mai lasciati e che hanno anche delle prove per sostenere queste affermazioni.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: le motivazioni della presunta rottura

Quando la storia tra Manuel e Lulù è finita, erano state tante le ipotesi riguardo le motivazioni della rottura. La più accreditata era quella che vedeva protagonisti incomprensioni e divergenze insormontabili tra i due. The Pipol Tv aveva svelato una delle possibili motivazioni, spiegando che Manuel aveva il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si allenava quotidianamente, in un ambiente con poche persone autorizzate. Era stato raccontato che un giorno Lulù aveva deciso di andare con lui a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. La regola era che doveva entrare solo Manuel ma Lulù voleva entrare lo stesso, tanto da litigare con Franco, che cercava di tutelare il figlio e far rispettare le regole della struttura. In quel momento Manuel si è reso conto che doveva mettere fine alla relazione con la donna, scegliendo la sua famiglia. Questo è quello che è stato raccontato, ma secondo le recenti indiscrezioni, in realtà tra i due non sarebbe mai finita.