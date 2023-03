Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sentono ancora? Parla l'ex gieffino

Manuel Bortuzzo è tornato a raccontarsi nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 25 marzo, l’atleta ed ex gieffino ha raccontato qual è stato il suo percorso di rinascita e il ritorno in piscina dopo due anni di assenza. Sulla ex Lulù Selassié, conosciuta nella passata edizione del Grande Fratello, ha fatto una rivelazione.

Manuel Bortuzzo si racconta a Verissimo. Su Lulu Selassié: “Ognuno va per la sua strada”

Manuel Bortuzzo, proprio parlando della ex ha spiegato che non l’ha più sentita. A tale proposito ha spiegato: “No, no…Non l’ho più sentita. Ognuno per la sua strada, ma va bene così”. A quel punto Silvia Toffanin è entrata più nel dettaglio sulla vita privata dell’atleta. Manuel ha risposto: “Ti direi se ci fossero delle novità. Sono sincero. Quello che c’è stato già si sa. Dopo Lulù e Angelica non c’è stato più nulla. E neppure in segreto”.

“Tornare in acqua non è stato semplice”

Il giovane ha raccontato il suo ritorno in vasca e il suo sogno di qualificarsi per le prossime Olimpiadi del 2024: “Tornare in acqua non è stato semplice, ho dovuto imparare tutto da zero ma adesso sono tornato in formissima e proprio per questo voglio qualificarmi per le Olimpiadi del 2024”

Infine ha aggiunto: “In questo momento sono molto sereno, mi sento bene e non cambierei con nulla al mondo la mia vita. Prima dell’incidente ero in piedi certo, ma non conoscevo il mio vero io, quello che sono adesso e che mi piace molto di più”.