Manuel Bortuzzo ricoverato in ospedale: come sta?

Manuel Bortuzzo ricoverato in ospedale: come sta?

Manuel Bortuzzo ricoverato in ospedale: come sta?

“La vita può cambiare velocemente.

Non rimandare a domani quello che potresti fare oggi“: così Manuel Bortuzzo ha annunciato ai fan di essere in ospedale. Fonti vicine al nuotatore, raggiunte da Fanpage.it, hanno sottolineato che il ricovero si è reso necessario perché non sta bene. Quali sono le sue condizioni?

Manuel Bortuzzo è stato ricoverato in ospedale

Giorni difficili per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, tramite i suoi profili social, ha fatto sapere ai fan di essere stato ricoverato in ospedale.

A didascalia di una foto che lo ritrae in nosocomio, ha scritto: “La vita può cambiare velocemente. Non rimandare a domani quello che potresti fare oggi“. Il ragazzo non ha aggiunto altro, ma i fan sono subito entrati in allarme: cosa gli sta succedendo?

Come sta Manuel Bortuzzo?

Persone vicine a Manuel sono state raggiunte da Fanpage.it per avere informazioni in merito alle sue condizioni di salute. Nessuno è entrato nei dettagli, ma tutti hanno sottolineato che il ricovero in ospedale è stato necessario perché Bortuzzo non sta bene.

Al momento, non si hanno altri dettagli.

Manuel Bortuzzo: le Olimpiadi sono a rischio?

In attesa di avere qualche notizia in più sul suo stato di salute, in molti si stanno ponendo una domanda: visto il ricovero in ospedale, le Olimpiadi sono a rischio? Per ora no, perché i giochi si svolgeranno a Parigi nel 2024.