La contestata pugile Imane Khelif ha vinto l'oro olimpico: battuta in finale in finale la cinese Liu Yang

Dalle polemiche alla medaglia d’oro. Le olimpiadi di Parigi 2024 incoronano Imane Khelif, vincitrice ieri sera nella finale della boxe, categoria di peso 66 kg.

Olimpiadi Parigi 2024, Imane Khelif medaglia d’oro

Tre riprese dominate e la vittoria ai punti che consacrano Imane Khelif come campionessa olimpica di boxe. Così è andato il match della finale di boxe femminile categoria 66 kg. L’atleta algerina classe 1999 è certamente uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione delle Olimpiadi con le tante polemiche che si sono sollevate in particolar modo dopo l’incontro durato appena 45′ secondi e terminato con il ritiro dell’italiana Angela Carini. Per tutta la rassegna, si è parlato dell’aspetto fisico della Khelif e della sua idoneità a competere, ma l’algerina è riuscita a superare tutti i momenti difficili e alla fine a coronare il suo sogno olimpico.

Olimpiadi Parigi 2024, Imane Khelif nella storia dell’Algeria

Hocine Soltani era stato l’ultimo (e l’unico) vincitore algerino nella storia della boxe olimpica e il suo trionfo risaliva ad Atlanta 1996. Da ieri sera, anche Imane ha scritto per sempre il suo nome nella storia delle Olimpiadi e nella storia sportiva del suo Paese.