A Parigi, il Louvre è al centro di una protesta senza precedenti: i dipendenti hanno avviato uno sciopero a oltranza per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro e la gestione sempre più complessa del celebre museo.

Museo del Louvre, problemi strutturali e interventi del governo

La protesta dei lavoratori si inserisce in un contesto di criticità più ampio, tra furti recenti, carenze organizzative e danni strutturali agli edifici del museo.

I sindacati chiedono nuove assunzioni, soprattutto per la sicurezza e i servizi ai visitatori, mentre la ministra della Cultura, Rachida Dati, ha promesso di limitare la riduzione dei fondi pubblici previsti per il 2026 e ha affidato a Philippe Jost, già incaricato della ricostruzione di Notre-Dame, il compito di “riorganizzare a fondo” il museo insieme alla direttrice Laurence des Cars.

Christian Galani della CGT ha sottolineato come “il comparto per l’accoglienza e la sorveglianza del Louvre ha perso 200 organici a tempo pieno nello spazio di 15 anni mentre la frequentazione è raddoppiata”, indicando la necessità di interventi urgenti su sicurezza e infrastrutture.

Parigi, al Museo del Louvre è iniziato uno sciopero a oltranza

A Parigi, oggi lunedì 15 dicembre, il celebre Museo del Louvre è rimasto chiuso a causa di uno sciopero a oltranza dei suoi dipendenti. Circa 400 lavoratori hanno votato per la protesta, promossa dai sindacati CGT e CFDT, per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro e il calo dei servizi ai visitatori. “Visitare il Louvre è diventato un vero percorso a ostacoli”, affermano i sindacati, evidenziando come il personale insufficiente renda difficoltosa la sicurezza e l’accoglienza dei visitatori.

L’alta partecipazione allo sciopero ha costretto il museo a rimanere chiuso per l’intera giornata, lasciando circa 30.000 persone senza possibilità di ingresso.