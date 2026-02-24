La politica in Sicilia è destinata ad un cambiamento profondo come forse non è mai accaduto in tempi recenti, questo è stato possibile grazie all’arrivo di una riforma che era già stata approvata nel resto del paese ma che sull’Isola potrebbe avere un impatto ancora maggiore per le decisioni politiche finali.

Sicilia, la fine delle premialità rispetto alle competenze

L’arrivo di questo cambiamento è destinato a cambiare gli scenari politici nella regione dove si è sempre contraddistinta la premialità rispetto alla competenza pura.

Difatti le vittorie alle elezioni non avvenivano per le competenze dei politici scelti quanto piuttosto per le vicinanze amicali di chi deteneva il potere. Una situazione che ha portato alla creazioni di casi emblematici che hanno minacciato la visibilità regionale.

Il cambiamento in arrivo potrebbe finalmente modificare le cose e lasciar spazio ad una politica di qualità per risollevare l’immagine di una regione che è stata enormemente penalizzata in termini di sviluppo.

Come la riforma può cambiare la politica locale

L’arrivo della parità di genere nella politica regionale siciliana apre scenari finora mai ipotizzati concretamente, potrebbero quindi apparire sulla scena nuove figure che puntano a far emergere le bontà di un territorio importante per il nostro paese.

Quando si parla di parità di genere, come riportato da The Social Post non si fa riferimento solamente ad un maggior numero di donne sulla scena politica ma anche di altre figure.

Parlando di donne, la rilevanza mediatica di figure come Meloni e Schlein per la politica italiana sono segnali che anche a livello regionale, affidare il potere al sesso femminile può portare a risultati concreti visibili a lungo termine.

La Sicilia arriva in ritardo si ma comunque ci arriva, cambiare richiederà impegno e fiducia ma già fare un primo passo in quella direzione è molto significativo.