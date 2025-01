Parlamento: Salvini, 'controlli anti droga? Li farei domani mattina'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Li farei anche domani mattina. Mi piacerebbe che i presidenti di Camera e Senato potessero organizzare anche dei controlli sullo stato di salute e di lucidità di chi va in Parlamento e vota delle leggi che poi riguardano gli italiani. Come deve essere sereno e...

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – "Li farei anche domani mattina. Mi piacerebbe che i presidenti di Camera e Senato potessero organizzare anche dei controlli sullo stato di salute e di lucidità di chi va in Parlamento e vota delle leggi che poi riguardano gli italiani. Come deve essere sereno e lucido un medico, un pilota d'aereo o un macchinista, anche i parlamentari dovrebbero essere lucidi quando vanno a discutere e votare delle leggi". Così Matteo Salvini in una diretta social.