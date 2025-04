Un evento che attraversa l’Italia

La quarta edizione della Staffetta blu per l’autismo è pronta a partire, coinvolgendo famiglie, volontari e associazioni in un percorso di sensibilizzazione e inclusione. L’evento, organizzato dall’Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), avrà inizio ad Assisi il 3 maggio e si snoderà attraverso le bellezze naturali delle varie regioni italiane.

Il tema di quest’anno è ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, un messaggio di pace e amore per la natura che risuona forte e chiaro anche dopo otto secoli.

Un messaggio di inclusione e fratellanza

Le famiglie di Angsa hanno scelto di utilizzare il Cantico francescano come filo conduttore per questa edizione, sottolineando l’importanza di camminare insieme come fratelli. Questo messaggio di inclusione è particolarmente significativo in un momento in cui la società è chiamata a riflettere sui valori di accoglienza e solidarietà. La manifestazione non solo celebra la bellezza della natura, ma promuove anche un clima di socialità, coinvolgendo migliaia di persone in un’esperienza condivisa.

Un percorso che unisce le regioni

La Staffetta blu si svolgerà nei fine settimana di maggio e giugno, con tappe che attraverseranno parchi, riserve naturali e sentieri delle diverse regioni italiane. Ogni tappa sarà un’opportunità per le famiglie di incontrarsi, condividere esperienze e sostenersi a vicenda. Il professor Luigi Mazzone, primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata e testimonial dell’evento, porterà la sua esperienza e competenza per sensibilizzare ulteriormente il pubblico sull’autismo. La manifestazione gode del patrocinio dell’Anci nazionale, a testimonianza del suo valore sociale e culturale.