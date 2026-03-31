Passaggio dei MQ-9 Reaper alla Base delle Lajes: autorizzazione del Portogallo

Negli ultimi giorni il governo portoghese ha dato il via libera al transito dei droni statunitensi MQ-9 Reaper attraverso la Base delle Lajes, nell’arcipelago delle Azzorre. La decisione, arrivata dopo richieste di chiarimenti tecnici, apre un nuovo capitolo nelle dinamiche militari e diplomatiche legate all’utilizzo delle infrastrutture Nato sul territorio portoghese. Le autorità civili competenti hanno chiesto informazioni precise sui protocolli di volo e sui certificati del personale che controllerà i velivoli a distanza.

Fuori dall’ambito tecnico, la notizia ha suscitato reazioni politiche e sociali: un partito di sinistra ha raccolto migliaia di firme per chiedere trasparenza e una presa di posizione del governo sulla crisi in Medio Oriente, sottolineando come la presenza di questi velivoli possa essere interpretata come una forma di complicità militare. Nel frattempo, i dettagli logistici — come il carico iniziale previsto da Amman — vengono seguiti con attenzione sia dalle autorità che dall’opinione pubblica.

Caratteristiche tecniche e operative dei MQ-9

Il MQ-9 Reaper, prodotto dalla General Atomics, è considerato uno dei più avanzati droni da combattimento attualmente in servizio. Con una lunghezza di circa 11 metri e un’apertura alare di circa 22 metri, l’aeromobile è progettato per missioni di sorveglianza, ricognizione e attacco. La macchina può essere equipaggiata con fino a otto armamenti di precisione e sostiene autonomie di volo che superano le 27 ore, valori che ne fanno un asset strategico per operazioni prolungate lontano dalle basi principali.

Capacità operative e limiti

Dal punto di vista operativo, il Reaper combina sensori multipli per fornire dati in tempo reale e viene condotto da equipaggi terrestri formati da almeno due operatori. La piattaforma opera fino a quote di circa 15.240 metri e può trasportare carichi utili superiori ai 1.700 kg. Il costo unitario stimato è intorno ai 48 milioni di euro, cifra che riflette sia la tecnologia impiegata sia i continui aggiornamenti del sistema: la casa costruttrice descrive il velivolo come «altamente affidabile», ma in costante evoluzione tecnologica.

Reazioni politiche e richieste di chiarimento

La presenza dei MQ-9 nella vicinanza della terraferma portoghese ha subito innescato interrogazioni parlamentari e iniziative politiche. Il Blocco di Sinistra ha reso pubblica una petizione con diverse migliaia di firme e sollevato dubbi sull’opportunità di permettere l’uso della base per velivoli coinvolti in operazioni che potrebbero avere impatti geopolitici. Sono stati presentati richiami formali ai ministri competenti per ottenere chiarimenti sul quadro giuridico che regola l’impiego di infrastrutture nazionali da parte di forze straniere.

Domande sul quadro legale e sulla trasparenza

Tra le richieste rivolte alle istituzioni spiccano la lista completa delle autorizzazioni già concesse agli Stati Uniti per l’utilizzo dello spazio aereo portoghese e la descrizione delle procedure di emergenza previste in caso di incidenti. L’Autorità Aeronautica Nazionale aveva chiesto in anticipo specifiche tecniche e i certificati degli operatori responsabili del controllo a distanza: quesiti che, al momento della decisione, risultavano in parte ancora aperti, alimentando ulteriori richieste di trasparenza.

Aspetti logistici, precedenti e implicazioni strategiche

Dal punto di vista logistico, i velivoli in arrivo dovrebbero essere riforniti e trasferiti da scali esterni, con segnalazioni che indicano carichi partiti da Amman. Non è la prima volta che i Reaper operano fuori dai cieli statunitensi: in passato sono stati impiegati in diverse aree, compresi teatri di tensione come il Sud America e il continente africano, e sono stati oggetto di valutazioni per potenziali cessioni a Paesi terzi, operazioni che hanno suscitato dibattito internazionale.

La scelta di autorizzare il transito pone questioni strategiche più ampie: il bilanciamento tra gli impegni alleati, la sovranità nazionale sulle installazioni militari e le preoccupazioni per la sicurezza locale. In questo contesto, la discussione pubblica e parlamentare sul ruolo della Base delle Lajes nelle operazioni Nato rimane aperta, con richieste che chiedono misure chiare su monitoraggio, responsabilità e limiti d’impiego di sistemi tanto potenti quanto controversi.