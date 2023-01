Home > Video > Patrice Evra: "Godete ora e non piangete quando tornerà la Juve" Patrice Evra: "Godete ora e non piangete quando tornerà la Juve"

Patrice Evra, ex terzino sinistro della Juventus, difende la squadra in un video postato su Instagram: "Non ho bisogno della Juventus, come ho sempre detto, amo la Juventus, questa è la differenza. È un momento difficile, chiedo solo una cosa a tutti i giocatori e ai dirigenti, ovvero di rispettare questa maglia."