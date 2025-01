Patrizia Crisolini Malatesta è una delle vittime dell’incidente automobilistico accaduto a Cuba e nella quale oltre a lei sono morti altri turisti italiani. Un ritratto della sua vita sempre “on the road” che l’ha portata a scoprire molti angoli suggestivi del nostro pianeta.

Patrizia Crisolini Malatesta, viaggiare la sua più grande passione

Patrizia Crisolini Malatesta aveva 67 anni e la valigia sempre pronta ed un inguaribile curiosità di scoprire cosa c’era nel mondo. Infatti della sua passione ne aveva fatto un lavoro. Coordinava “Avventure per il mondo” .

Non solo viaggi però perché non fermandosi un attimo perché come scriveva lei nel suo blog “Ci sono state attività nella mia vita che sono durate poco tempo, altre che le porto avanti da anni, ma so, che prima o poi smetterò di farle per passare ad altro”.

Era sempre alla perenne ricerca di novità anche se alcune passioni le portava con sé da sempre, come il viaggio e la fotografia. “Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare” due attività che la completavano e la definivano.

Uncinetto e Salsa cubana le meno conosciute

Non solo viaggiare e fotografare, parti queste del suo lavoro di coordinatrice, ma anche fare l’uncinetto e la salsa cubana che praticava con frequenza.

E’ venuta a mancare una persona con molta voglia di fare ed amore per il suo lavoro che sapeva far trasparire ai viaggiatori che hanno avuto la fortuna di incontrarla in diverse nazioni nel mondo.