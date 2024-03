Patto stabilità: Faraone (Iv), 'Pd sconfessa Gentiloni'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "La riforma del patto di stabilità è una delle misure economiche più importanti prese in Europa negli ultimi anni. Paolo Gentiloni è l’esponente che più di tutti ci ha messo la faccia, riuscendo a trovare una sintesi tra le istanze dei vari Paesi e delle forze politiche. Il Pd, il partito a cui è iscritto il Commissario Europeo italiano, ha deciso di votare contro la riforma, contro Gentiloni quindi, contro il già presidente del consiglio espresso dal Pd, è ancora contro un suo iscritto che solo qualche giorno fa aveva omaggiato sul palco romano dove si è svolto il congresso del Pse". Così Davide Faraone, capogruppo Iv alla Camera, su twitter.

"Mentre la segretaria del Pd Elly Schlein non ha dubbi e definisce quell’accordo ‘un compromesso al ribasso’, Paolo Gentiloni aveva dichiarato: ‘un segnale molto importante, un segnale di unità dell’Ue’. Al Nazareno non si limitano a sconfessare Gentiloni, ma l’intera filiera socialista che a Bruxelles al patto aveva lavorato: oltre al commissario per la politica economica, Nadia Calvino, già vicepresidente del governo spagnolo ed attuale presidente della Banca europea degli investimenti, la prima linea del governo tedesco di Scholz. In campagna elettorale per le europee saranno interessanti i comizi del Pd, tutto e il suo contrario, così non sbagliano".