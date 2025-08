Momenti di paura a bordo dell'aereo della compagnia Iberia, che in volo ha colpito un uccello.

Paura a bordo di un aereo della compagnia Iberia in volo tra Madrid e Parigi. L’aereo infatti ha colpito un uccello ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza.

Paura a bordo, bird strike per il volo Madrid-Parigi: tremendo squarcio al muso

Una delle maggiori minacce per gli aerei sono gli uccelli, il cosiddetto bird strike, ovvero quando un aereo e un uccello entrano in collisione, con conseguenze che possono anche essere anche molto gravi.

Oggi è capitato al volo della compagnia aerea Iberia, per l’esattezza l’Airbus A321XLR, in servizio da pochi mesi. Mentre era in volo tra Madrid e Parigi, l’aereo ha infatti colpito un uccello, che ha provocato un tremendo squarcio nella parte anteriore del velivolo, costringendo quindi il pilota a fare dietrofront.

Paura a bordo, bird strike per il volo Madrid-Parigi: atterraggio di emergenza

Come detto l’aereo della compagnia Iberia in volo tra Madrid e Parigi ha colpito un uccello, bird strike, che ha provocato un ampio squarcio sulla parte anteriore del velivolo. Il pilota è stato così costretto a tornare indietro, effettuando quindi un atterraggio di emergenza nello scalo spagnolo. Tanta paura a bordo ma, fortunatamente, l’atterraggio si è svolto in sicurezza e nessuno dei passeggeri è risultato ferito.