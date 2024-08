L’autopsia sul corpo della giovane ragazza, Eleonora Paveri, morta a Pavia ha evidenziato la presenza di un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino.

La morte della giovane ragazza a Pavia: l’autopsia

A rivelare i risultati dell’esame effettuato sul corpo di Eleonora Paveri è il comunicato firmato dal sostituto procuratore Valentina De Stefano.

La diciottenne di Pavia era sul monopattino insieme alla sua amica Chiara, di 17 anni, nella notte fra domenica 4 e lunedì 5 agosto. Con i primi esiti dell’autopsia si fa sempre più concreta l’ipotesi secondo la quale la ragazza sarebbe morta a causa di una caduta dal monopattino.

Ulteriori indagini sul corpo della ragazza

“Le indagini, anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda”.

Si continua ad indagare sulla vicenda per comprendere le cause e la dinamica di quanto accaduto, avvolta ancora nel mistero. Le due ragazze sono state trovate a terra e subito soccorse: quando è arrivata l’ambulanza erano ancora vive, ma per Eleonora, andata in arresto cardiaco, non c’è stato nulla da fare.

Le condizioni dell’amica ricoverata in ospedale

L’amica Chiara, invece, era in stato di incoscienza e le sue condizioni attuali sono in via di miglioramento. Nella caduta ha riportato un lieve trauma cranico e diverse contusioni.