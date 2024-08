Pavia, trovata morta in strada una ragazza di 17 anni: in gravi condizioni l'...

In queste ore sono scattate le prime indagini delle forze dell’ordine per risolvere un vero e proprio mistero. Nella notte a Pavia è stata trovata morta in strada una ragazza di 17 anni, mentre l’amica in arresto cardiaco.

La morte della giovane in strada a Pavia

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, in via Bonomi, nella periferia della città di Pavia. L’amica di 18 anni, invece, in arresto cardiaco è stata trasferita d’urgenza al Policlinico San Matteo.

Non è ancora chiara la causa della morte della giovane. Secondo le ultime indiscrezioni, accanto alle ragazze è stato ritrovato un monopattino, ma sulla strada non sarebbero state trovate tracce di un incidente stradale.

Per la 17enne non c’è stato nulla da fare, poco dopo l’arrivo in ospedale è stato constatato il decesso. La maggiorenne, invece, versa in condizioni disperate ed è in pericolo di vita.

Le indagini dopo il ritrovamento delle due ragazze a Pavia

La scientifica ha effettuato i rilievi e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso della 17enne e del malore della sua amica. L’accaduto è ancora tutto da ricostruire e nessuna pista è esclusa al momento.

Le prime ipotesi dopo il ritrovamento della 17enne morta a Pavia

A quanto riferiscono i quotidiani locali, in queste ore, potrebbero essere svolti test tossicologici per tentare di chiarire le cause del decesso.