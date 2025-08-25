Attimi di tensione al pronto soccorso Apuane di Massa, dove un paziente è riuscito a disarmare una guardia giurata, impossessandosi della pistola d’ordinanza. La scena ha scatenato momenti di panico tra personale sanitario e pazienti, con urla e fuggi fuggi generale.

Nella notte tra domenica e lunedì si sono vissuti momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale Apuane di Massa, dove un paziente psichiatrico di 34 anni ha sottratto l’arma di ordinanza a una guardia giurata.

In quel momento erano presenti circa venti persone tra pazienti e familiari.

Il personale sanitario, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente messo in sicurezza i presenti e richiesto l’intervento della polizia. Nel frattempo il vigilante, insieme a un collega che si trovava lì come paziente, è riuscito a immobilizzare l’uomo e a recuperare la pistola, scongiurando il rischio che venisse utilizzata.

Paziente ruba la pistola ad una guardia giurata: le verifiche e la risposta dell’ospedale

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, il 34enne è stato sottoposto a un colloquio con gli agenti e con lo psichiatra di turno, seguito da perquisizione. Successivamente è stato trasferito presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura per essere preso in carico.

Il direttore sanitario, Giuliano Biselli, ha espresso gratitudine al personale che ha gestito l’emergenza, alle due guardie giurate e agli agenti intervenuti con tempestività. Ha inoltre annunciato l’apertura di una valutazione interna per chiarire la dinamica dei fatti, chiedendo un riscontro formale alla società che si occupa del servizio di vigilanza privata.