Pd: Alfieri, 'ok Malpezzi, lavoriamo tutti a costruzione contenuti'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Condivido con Simona Malpezzi l’opinione che il Pd debba concentrarsi sulla costruzione di proposte e contenuti e solo poi pensare agli schieramenti". Così Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista, dopo il dibattito oggi nell'assemblea del gruppo Pd Senato.

"Del resto questo è il senso del manifesto che come Base Riformista abbiamo presentato ieri e delle cose che ho detto ieri in apertura della riunione dell’area. Quel manifesto vuole proprio essere un contributo, in termini di contenuti e proposte, alla costruzione del profilo del Pd".

"Per questo considero una forzatura la rappresentazione che è stata data dell’assemblea dei senatori dem. Io credo ci sia la volontà comune, da parte di tutti, di aiutare il Pd , ognuno con il proprio punto di vista, ad essere il baricentro stabile di un centrosinistra in grado di competere con la destra”.