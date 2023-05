Pd: Bersani, 'prendersela con Schlein fuori dal mondo'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Dopo dieci anni di disavventure del Pd prendersela con una che è lì da due mesi con giudizi sprezzanti e generosi è secondo me fuori dal mondo". Così Pier Luigi Bersani ospite a Otto e mezzo su La7."Schlein rischia come si risch...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Dopo dieci anni di disavventure del Pd prendersela con una che è lì da due mesi con giudizi sprezzanti e generosi è secondo me fuori dal mondo". Così Pier Luigi Bersani ospite a Otto e mezzo su La7.

"Schlein rischia come si rischia quando non si prende abbastanza iniziativa. Bisogna che faccia una discussione politica a fondo sia nel partito che con le altre opposizioni per portarli al corpo grosso dei problemi che ha la gente oggi: l'inflazione, il salario minimo, sanità che sta venendo giù, il fisco che sta perdendo progressività. Tre o quattro cose e su queste organizzare il partito, far campagna e cercare di costruirci attorno qualcosa di visibile con le opposizioni".

"Non è che possiamo caricare su Elly Schlein tutto quanto. Fossi un sindacalista direi "Cara Meloni, visto che hai detto che a meno che il fisco vada a cercare l'evasione nelle banche o nelle multinazionali poi diventa pizzo di Stato allora siccome io, dipendente pubblico o privato, non sono né una banca né una multinazionale e sono obbligato a versare il pizzo di Stato perché me lo prendono dalla busta paga, sai cosa facciamo? Togliamo il sostituto d'imposta. Se ti spaventano 90 miliardi di evasione sarai contenta di 180 miliardi, perché non sono possibili affermazioni di questo genere. Credo che si siano sentiti insultati tutti quelli che il pizzo sono obbligati a pagarlo. Ci vuole una riscossa della coscienza civile e civica, si attaccano dei punti fondamentali."