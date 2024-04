Pd: Castagnetti, 'non può essere continuazione Pci, su prossima tessera foto De Gasperi'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Non metto in dubbio la forza del pensiero e il profilo di Berlinguer. Ma il Pd non è prosecuzione del Pci. Siamo altra cosa e non possiamo accettarlo. Se Elly Schlein vuole un partito che sia una versione aggiornata del Pci tanti saluti. Noi non ci siamo. &Eg...

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Non metto in dubbio la forza del pensiero e il profilo di Berlinguer. Ma il Pd non è prosecuzione del Pci. Siamo altra cosa e non possiamo accettarlo. Se Elly Schlein vuole un partito che sia una versione aggiornata del Pci tanti saluti. Noi non ci siamo. È una scelta ma si abbia il coraggio di dirlo. Mi auguro che nel 2025 sulla tessera del Pd ci siano altri volti". Tipo don Sturzo, "ma non l’unico. Anche De Gasperi". Lo dice Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Partito popolare italiano e animatore dell’associazione 'I Popolari' in un'intervista a 'Il Giornale'.