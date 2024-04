Pd: Gori a Conte, 'ma come si permette? Non si può consentirgli di parlare così'

Pd: Gori a Conte, 'ma come si permette? Non si può consentirgli d...

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Leggere di Conte che ingiunge a Elly Schlein di 'trasformare il Pd' – pena 'lasciarsi trasformare dal vecchio Pd'- mi fa davvero arrabbiare. Come si permette? Il Pd è fatto da migliaia di donne e uomini per bene. Un partito con un minimo di spina dorsale non dovrebbe consentire a nessuno di parlare così". Così Giorgio Gori su twitter.