Roma, 6 ott (Adnkronos) – "Guiderò questo processo con massima determinazione e sarò in campo per costruire l'inizio dell'alternativa e l'opposizione, per amore del Pd, per arrivare in fondo al processo nel modo migliore possibile assumendomi tutte le responsabilità e garantendo neutralità tra candidati".

Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd parlando del percorso verso il Congresso.