Pd: Schlein oggi a tavolo con associazioni Lgbt al Nazareno

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – La segretaria del Pd, Elly Schlein, interverrà oggi alle 16 al tavolo del Partito Democratico, organizzato dal responsabile Diritti Alessandro Zan, con le associazioni Lgbtqia+ , riunione che si svolgerà nella sede nazionale del partito a Via Sant’Andrea delle Fratte 16 in Sala Sassoli.