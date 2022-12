Pelé: Ardiles, 'il mio idolo, il tempo trascorso con lui un sogno diventato realtà'

Roma, 30 dic.

– (Adnkronos) – "Il Re dei Re è morto. Giocatore straordinario, unico, tre volte campione del mondo, più di mille gol". Così l'ex stella del calcio argentino Osvaldo Ardiles ricorda Pelé, scomparso ieri all'età di 82 anni, con cui ha recitato nel film del 1981 'Fuga per la vittoria'. "Il mio idolo da giovane. Ha reso il calcio un gioco bello e totalmente internazionale -prosegue Ardiles sui suoi profili social-. Il tempo trascorso a giocare con lui in Fuga per la vittoria è stato un sogno diventato realtà".