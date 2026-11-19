(Adnkronos) - Cedolino della pensione più risso a dicembre. Quest'anno, oltre alla tredicesima, ci può essere anche il bonus di 154,94 euro per chi ne ha diritto. Potrebbero inoltre arrivare rimborsi o trattenute derivanti dai conguagli del modello 730 e dalle verifiche sulle prestazioni collegat...

(Adnkronos) – Cedolino della pensione più risso a dicembre. Quest’anno, oltre alla tredicesima, ci può essere anche il bonus di 154,94 euro per chi ne ha diritto. Potrebbero inoltre arrivare rimborsi o trattenute derivanti dai conguagli del modello 730 e dalle verifiche sulle prestazioni collegate al reddito. Ma quando viene pagata?

A partire dal primo dicembre 2026 viene pagata la pensione su conto corrente, libretto o conto postale.

Nel cedolino cambiano diverse voci: si aggiunge la tredicesima e si fermano le addizionali regionale e comunale. Per chi ne ha diritto arrivano la quattordicesima e l’importo aggiuntivo. Il netto di dicembre non va confrontato con quello di novembre: cambiano le voci.

Nell’ultimo mese dell’anno viene erogato l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dall’articolo 70 della legge 388/2000.

Si tratta di una somma destinata ai pensionati che rispettano specifici requisiti pensionistici e reddituali. Per chi ne avesse diritto, nel cedolino sarà riportata la voce ‘Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2026’.

Il bonus tredicesima aggiunge fino a 154,94 euro ai pensionati con redditi bassi. I requisiti per accedervi sono: pensione sotto gli 8.108,99 euro; reddito personale imponibile IRPEF non oltre 11.931,08 euro; il reddito complessivo della coppia non deve superare i 23.862,15 euro.

Inoltre possono essere effettuati: rimborsi a credito derivanti da dichiarazioni rettificative o integrative; trattenute per conguagli a debito non ancora recuperati; eventuali rimborsi relativi alla seconda o unica rata di acconto IRPEF e della cedolare secca, in seguito a richieste di variazione o annullamento pervenute oltre settembre.

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