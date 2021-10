Pensioni, Draghi: stop Quota 100, ma troveremo soluzioni graduali

Roma, 22 ott. (askanews) – “Questo è oggetto di discussione nella legge di bilancio che presenteremo la prossima settimana. Ho sempre detto che non condivido Quota 100, che ha durata triennale e non verrà rinnovata. Ora occorre assicurare una gradualità nel passaggio alla normalità, a quello che era la normalità, ed è questo l’oggetto della discussione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Vertice Ue a Bruxelles.

“L’importante è tener fisso il fatto che la legge non verrà rinnovata per un triennio e che però occorre essere graduali nella sua applicazione. I dettagli verranno resi noti nel corso della legge di bilancio”.

(fonte immagini: Youtube Palazzo Chigi)