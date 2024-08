I fan di Uomini e Donne sono in subbuglio per un probabile abbandono. Stiamo parlando di Gemma Galgani che potrebbe essere costretta all’addio. Perché la dama torinese, ormai presenza fissa del parterre da anni, lascia la trasmissione?

Perché Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Gemma Galgani fa parte del trono Over di Uomini e Donne fin dall’inizio della divisione del programma in giovani e meno giovani. Nel salottino di Maria De Filippi ha avuto diversi flirt, alcuni più importanti degli altri, ma non è mai riuscita a trovare un uomo che la convincesse ad abbandonare l’ambita sedia rossa. Nell’ultimo periodo, però, potrebbe essere cambiato qualcosa. Sembra, infatti, che Gemma stia per lasciare Uomini e Donne.

Gemma Galgani via da Uomini e Donne per un uomo

Stando a quanto sostiene il settimanale Nuovo, Gemma Galgani potrebbe dire addio a Uomini e Donne a causa di un uomo. La dama è stata avvistata in compagnia di un cavaliere misterioso, per cui se la relazione dovesse diventare seria non potrebbe tornare nel salottino di Maria De Filippi.

Chi è l’uomo avvistato con Gemma?

“Spunta l’uomo misterioso: se è vero amore, lei dovrà dire addio alla De Filippi“, si legge sul settimanale Nuovo. Al momento, l’identità del cavaliere che è stato pizzicato in compagnia di Gemma è segreta. Chi sarà il fortunato? Di certo, se la storia dovesse diventare seria, la Galgani la sventolerebbe ai quattro venti.