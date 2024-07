Uomini e Donne, Gemma Galgani confessa il debole per un cavaliere: "Ammetto d...

Gemma Galgani, al magazine di Uomini e Donne, ha rivelato la forte curiosità nei confronti del cavaliere Orfeo Goldin.

La confessione di Gemma Galgani

La dama di Uomini e Donne ha fatto il nome dell’unico cavaliere che ha attirato la sua attenzione nell’ultima stagione del programma. Nell’intervista, che ha rilasciato al magazine del dating show, la donna ha rivelato di voler dimenticare tutti gli uomini che ha frequentato negli ultimi mesi.

Orfeo Goldin sembra sia stato l’unico ad aver fatto breccia nel suo cuore:

“Ammetto di essere stata colpita da un signore in particolare”.

Il racconto di Gemma Galgani

“Eravamo a Roma per la trasmissione, ma ricordo una serata molto piacevole. La nostra conoscenza si è interrotta perché lui ha rivolto le sue attenzioni altrove, diciamo pure verso un’età anagrafica inferiore alla mia, dimostrandosi forse un po’ immaturo, tant’è che ha abbandonato lo studio prima ancora di aver trovato l’amore”

Tra i due, infatti, c’è stato un solo appuntamento perché Orfeo ha preferito approfondire altre conoscenze, come quella con Barbara De Santi.

Nonostante Orfeo sia rimasto nel cast di Uomini e Donne per pochi mesi è diventato un personaggio molto chiacchierato dell’ultima edizione, per i suoi comportamenti non apprezzati dalle donne del parterre.

Il ritorno di Gemma Galgani a settembre

Secondo quello che ha dichiarato al magazine, Gemma dovrebbe partecipare alla prossima edizione di Uomini e Donne. Tuttavia, non ci resta che attendere la prossima stagione per avere la conferma.