Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime e le accuse di Tina: "Ti sta usando"

Il mancato bacio tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio ha sollevato dubbi e reazioni da parte del pubblico di Uomini e Donne e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per una volta hanno preso le difese della dama.

Gemma Galgani in lacrime a Uomini e Donne

Gemma Galgani non è riuscita a trattenere le sue lacrime a Uomini e Donne dopo che il suo cavaliere, Maurizio, ha rifiutato di baciarla. La dama si è chesta il perché di un simile comportamento da parte del cavaliere e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono scagliati contro il cavaliere affermando che abbia avuto solamente l’intenzione di usarla.

Al termine del confronto, sentendosi usato da tutti, Maurizio ha deciso di lasciare la dama torinese e proseguire per la propria strada. Gemma non ha preso bene la questione e non è riuscita a trattenere le sue lacrime di dispiacere all’interno del dating show. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti si chiedono se prima o poi la dama più famosa del programma tv riuscirà mai a trovare l’amore all’interno del programma. Gemma continua a essere una delle protagoniste più amate del programma, ma è fuor di dubbio che la sfortuna in amore continui a perseguitarla.