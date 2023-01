Uomini e Donne: la sorpresa inaspettata per Gemma Galgani

Stando alle prime anticipazioni circolate su Uomini e Donne Gemma Galgani riceverà un’inaspettata sorpresa nelle prossime puntate del reality show.

Gemma Galgani: la sorpresa a Uomini e Donne

Negli ultimi tempi a Uomini e Donne Gemma Galgani si è pericolsamente avvicinata al cavaliere Alessandro che però non ha fatto segreto di avere qualche dubbio in merito alla possibilità di un futuro per loro insieme. In queste ore, stando alle prime anticipazioni circolate in rete, è emerso che Gemma riceverà presto un regalo inaspettato (e forse poco gradito) da parte di Pamela, la rivale in amore con cui si sta contendendo l’amore di Alessandro.

Come se non bastasse sembra che, a seguito dell’episodio, il cavaliere si sia finalmente deciso a mettere fine alla sua storia con la dama torinese, chiarendole definitivamente di non voler continuare la loro frequentazione.

Gemma come avrà preso la cosa? In tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più ma al momento sulla questione non sono emerse ulteriori novità.

Quello di Gemma è senza dubbio uno dei volti storici del dating show di Maria De Filippi ma, nonostante i suoi numerosi tentativi, la dama del programma tv non è ancora riuscita a trovare l’amore all’interno del programma.

Di recente in relazione alla questione si è espresso anche il suo storico ex, il Gabbiano Giorgio Manetti, che ha svleato perché non tornerà mai all’interno del programma tv che l’ha reso celebre in Italia.