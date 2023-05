Manetti torna a UeD? Gemma Galgani rompe il silenzio

Nelle ultime settimane hanno iniziato ad avvicendarsi voci in merito a un presunto ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne, e sulla questione è intervenuta anche Gemma Galgani.

Giorgio Manetti a Uomini e Donne: l’opinione di Gemma Galgani

Gemma Galgani si è confessata a cuore aperto in merito all’eventualità che il suo ex, Giorgio Manetti, torni a Uomini e Donne. La dama ha anche svelato che a suo avviso, se questo dovesse realmente capitare, lei non saprebbe come reagire e ha anche affermato che Giorgio “non sarebbe per le scelte assolute” e che quindi, secondo lei, esiste realmente l’eventualità di un suo ritorno all’interno del programma. Gemma ha affermato che oggi non porterebbe rancore verso il suo celebre ex e ha ricordato alcuni dei dettagli fondamentali della loro storia. “Io invece lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui”, ha dichiarato la dama, affermando anche di esser stata considerata “lo zerbino d’Italia” perché avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui.

Negli scorsi mesi Giorgio ha più volte scagliato delle frecciatine infuocate contro Gemma e in tanti si chiedono se i due riusciranno mai a trovare il modo di chiarire a voce e, soprattutto, di darsi un’altra chance.